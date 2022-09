Nach fast 17 Jahren Abwesenheit hat sich der SC Magdeburg mit einem Sieg in der Champions League zurückgemeldet. Der deutsche Handball-Meister gewann am Donnerstag bei Dinamo Bukarest 30:28 (16:16) und realisierte damit den erhofften Traumstart. Der SCM hat als Zwischenziel das Erreichen das Achtelfinals ausgegeben. In Bukarest war Omar Ingi Magnusson mit sieben Treffern der beste Werfer des Teams von Trainer Bennet Wiegert.