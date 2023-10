Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga seinen zweiten Tabellenplatz verteidigt. Vor 6600 Zuschauern in der heimischen Getec-Arena gewannen die Elbestädter am Sonntagabend mit 40:28 (21:14) gegen den Bergischen HC. Bester Magdeburger Schütze war Michael Damgaard mit acht Toren. Nach der Länderspielpause reisen die Elbestädter zum IHF Super Globe nach Saudi-Arabien, wollen die Vereinsweltmeisterschaft zum dritten Mal in Serie gewinnen.