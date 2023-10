Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Champions League den dritten Vorrundensieg verbucht. Das Handball-Team von Trainer Bennet Wiegert schaffte am Donnerstagabend gegen den FC Porto einen mühsamen 37:33 (18:17)-Arbeitssieg. Beste SCM-Werfer in der Getec-Arena waren Omar Ingi Magnusson (neun Tore) sowie Janus Dadi Smarason und Michael Damgaard mit jeweils sieben Treffern. Für die Magdeburger, die zuvor wie Porto zwei Siege und zwei Niederlagen hatten, war es am fünften Spieltag der dritte Sieg in der Gruppe B.