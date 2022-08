Ein Handballer hält den Spielball in den Händen. Foto

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg hat im Rahmen seiner Saisoneröffnung ein weiteres Testspiel gewonnen. In der gut gefüllten heimischen Getec-Arena schlugen die Grün-Roten Chambéry Savoie HB mit 31:28 (18:12). Dabei war wie zuletzt gewohnt Kay Smits mit neun Treffern bester Magdeburger Schütze.

Gegen den Vorjahresfünften der französischen Meisterschaft spielte der deutsche Meister eine dominante erste Hälfte, zog zwischenzeitlich auf acht Treffer davon und führte zur Halbzeit klar. In der sehr warmen Halle verlor der SCM nach der Pause etwas den Faden, Chambéry verkürzte, konnte das Spiel allerdings nicht drehen.

Am Sonntagnachmittag testet der SCM in Halle/Saale gegen Bundesligakonkurrent HC Erlangen, bevor mit einem weiteren Test gegen Hannover-Burgdorf die Vorbereitung abgeschlossen wird. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Elbestädter am 31. August beim Supercup gegen Pokalsieger THW Kiel.

