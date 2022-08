Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat sein erstes Vorbereitungsspiel deutlich gewonnen. Gegen den ukrainischen European League-Teilnehmer HK Motor Saporischschja siegten die Elbestädter in Haldensleben vor 600 Zuschauern mit 39:24 (19:11). Die Ukrainer werden in dieser Saison in der zweiten Handball-Bundesliga außer Konkurrenz antreten, wollen sich so für die internationalen Spiele fit halten.