Der SC Magdeburg peilt bei der Club-WM in Saudi-Arabien den Titel-Hattrick an. Der Champions-League-Sieger ist bei der 16. Auflage als Titelverteidiger gesetzt. Die Mannschaft von Bennet Wiegert trifft zum Auftakt der Gruppe C an diesem Dienstag auf einen der Gastgeber-Clubs: Al-Khaleej. Der zweite Gruppengegner ist Debütant University of Queensland. Gespielt wird zunächst in vier Dreiergruppen, deren jeweiliger Sieger direkt ins Halbfinale einzieht. Die Zweit- und Drittplatzierten der vier Gruppen treten in Platzierungsspielen gegeneinander an.