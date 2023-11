Titelverteidiger SC Magdeburg ist mit einem Sieg in den Super Globe gestartet. Gegen den saudi-arabischen Meister Al-Khaleej hieß es am Dienstag im ersten Vorrundenspiel 29:20 (15:10). Bester Magdeburger Schütze war Matthias Musche mit zehn Treffern. Am Donnerstag trifft der SCM im abschließenden Gruppenspiel auf University of Queensland.