Der SC Magdeburg hat erneut das Finale der Vereins-Weltmeisterschaft erreicht. Gegen Al Ahly aus Ägypten siegte der deutsche Meister im Halbfinale.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat bei der Vereinsweltmeisterschaft im saudi-arabischen Dammam das Finale erreicht. Im Halbfinale gab es gegen den ägyptischen Vertreter Al Ahly SC ein am Ende deutliches 36:28 (18:17). Im Finale an diesem Sonntag geht es gegen den Sieger der Partie Lomza Kielce gegen FC Barcelona. Bester Magdeburger Werfer war am Samstag Omar Ingi Magnusson mit acht Toren.

Wie schon gegen Lokalmatador Khaleej hatte der SCM akustisch fast die ganzen Anhänger in der Halle gegen sich, kam jedoch trotzdem gut ins Spiel und führte früh mit zwei Treffern. Beide Seiten suchten schnelle Abschlüsse und waren auf Augenhöhe (8:6/11.). Magdeburg wirkte gefestigter als zuletzt, verpasste es aber die Führung vor der Pause auszubauen. Nach dem Wechsel ah Eslam Eissa nach Foul an Gisli Kristjansson die Rote Karte (36.). Magdeburgs Isländer musste mit einer Platzwunde am Kinn kurzzeitig behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Der SCM holte sich in dieser Phase eine erste Fünf-Tore-Führung (24:19/40.), schraubte den Vorsprung schließlich auf acht Tore (29:21/45.) und entschied die Partie.

