Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat in der Champions League den zweiten Platz in Gruppe A verteidigt und weiter beste Chancen auf den direkten Viertelfinaleinzug. Beim kroatischen Serienmeister Dinamo Zagreb siegten die Magdeburger am Mittwoch mit 31:25 (16:14). Bester Magdeburger Torschütze war Kay Smits mit neun Treffern.