Thüringer HC setzt Erfolgsserie mit 33:19-Sieg in Zwickau fort

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben ihre Erfolgsserie fortgesetzt. Die Thüringerinnen gewannen am Samstag das mitteldeutsche Derby beim BSV Sachsen Zwickau mit 33:19 (19:8) und blieben damit im elften Spiel in Folge ungeschlagen. Die letzte Niederlage hatte der THC am 27. November beim 29:31 daheim gegen Spitzenreiter Bietigheim kassiert. Die Zwickauerinnen konnten dagegen im Kampf um den Klassenerhalt keinen Boden gut machen und haben weiterhin nur zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Johanna Reichert (8), Jennifer Rode und Annika Lott (je 6). Für Zwickau erzielten Hannele Nilsson (7/7) und Diana Magnusdottir (4) die meisten Tore.

Nur bis zum 3:5 (9.) konnten die Gastgeberinnen mit dem Tabellenzweiten Schritt halten. Dann zogen die Erfurterinnen mit sechs Toren in Folge auf 11:3 (19.) davon. In dieser Phase unterliefen den BSV-Spielerinnen gleich drei Ballverluste, die von den Gästen prompt bestraft worden sind. Außerdem fand Zwickau gegen die robuste Thüringer Abwehr keine probaten Mittel, um sich gute Wurfmöglichkeiten zu erspielen. Die Thüringerinnen hatten gegen den überforderten Kontrahenten dadurch keine Mühe, das Ergebnis immer weiter in die Höhe zu schrauben.

