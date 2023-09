Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben auch das zweite Heimspiel in dieser Saison gewonnen. Die Saalestädterinnen holten gegen den Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath am Samstag einen überzeugenden 31:25 (18:12)-Sieg und verbesserten sich in der Tabelle auf den sechsten Platz. Den größten Anteil am Erfolg hatten Helena Mikkelsen (8), Alexandra Lundström (6/2), Cecile Woller und Edita Nukovic (je 4). Für Solingen erzielten Pia Adams (7/2) und Vanessa Brandt (5) die meisten Tore.