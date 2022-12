Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben den zweiten Auswärtssieg in Folge gefeiert. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Welter gewannen am Dienstag ihr Gastspiel bei der HSG Bad Wildungen deutlich mit 35:27 (19:16). Durch den dritten Erfolg in der Saison haben die Hallenserinnen ihre Kontrahentinnen in der Tabelle vom zehnten Platz verdrängt und den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld hergestellt.