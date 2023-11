Der SC Magdeburg hat mit dem wettbewerbsübergreifend 17. Sieg in Serie die Tabellenführung der Handball-Bundesliga verteidigt. Beim HBW Balingen-Weilstetten siegten die Elbestädter am Sonntag in einer umkämpften Partie mit 34:28 (16:15). Bester Magdeburger Schütze war Felix Claar mit sieben Toren.