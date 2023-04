Eine Woche nach der Finalniederlage im DHB-Pokal hat der SC Magdeburg in der Handball-Bundesliga einen Arbeitssieg gefeiert. Gegen Hannover-Burgdorf gab es am Sonntagnachmittag ein 31:30 (13:12). Bester Magdeburger Schütze war einmal mehr Kay Smits mit elf Treffern. In der Tabelle bleibt der SC Magdeburg zwei Punkte hinter den Spitzenteams Kiel und Berlin auf Rang drei.