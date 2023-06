Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat auch nach dem drittletzten Spieltag noch Hoffnung auf die Titelverteidigung. Bei GWD Minden siegten die Magdeburger am Donnerstag 44:30 (17:13). Minden ist damit abgestiegen, der SCM liegt auf Tabellenrang zwei. Bester Werfer der Elbestädter war vor 1583 Zuschauern Matthias Musche mit zehn Toren.

Magdeburg wirkte in den Anfangsminuten fahrig, vergab leichtfertig einige Würfe, geriet aber dennoch beim Tabellenvorletzten kaum in Bedrängnis. Eine kurzzeitige Führung von GWD drehten die Gäste schnell und zogen auf vier Treffer davon (7:3/11.). Nach einer Auszeit der Gastgeber fehlte beim SCM im Abschluss etwas die Konsequenz, dennoch führte der Favorit zur Pause klar.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie etwas an Tempo auf, was der SCM zu einer Sechs-Tore-Führung nutzte (23:17/36.). Zwar verkürzte Minden erneut auf drei Treffer, doch dann sah Sveinn Johannsson nach einem Foul an Magdeburgs Philipp Weber die Rote Karte (44.). Magdeburg zog nun davon und siegte am Ende auch in der Höhe verdient.

