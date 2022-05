Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt konnten ihr Punktekonto in der Bundesliga nicht aufstocken. Die Schützlinge von Trainerin Katrin Welter verloren am Samstag trotz einer starken Vorstellung beim Tabellenfünften TuS Metzingen mit 30:33 (17:16). Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen hatten Dagmara Nocun (10), Lena Degenhardt (5) und Britt van der Baan (5/4). Für die stark ersatzgeschwächten Gäste, denen sechs Stammspielerinnen fehlten, erzielten Julia Niewiadomska (7/2), Julia Redder (6) und Camilla Madsen (6/1) die meisten Treffer.