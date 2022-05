Der SC Magdeburg steht ganz kurz vor dem Meistertitel der Handball-Bundesliga. Gegen den Tabellenletzen TuS N-Lübbecke siegte der SCM am Donnerstagabend vor 5405 Zuschauern mit 38:20 (16:13). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit acht Treffern bester SCM-Werfer, für Lübbecke traf Marek Nissen mit fünf Toren am häufigsten. Verliert der THW Kiel im Nordderby in Flensburg, könnte Magdeburg bereits am Sonntag mit einem Sieg beim HSV Hamburg den ersten Meistertitel seit 2001 feiern.