Tabellenführer SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga einen weiteren Schritt zur Meisterschaft gemacht. Beim HC Erlangen siegte der SCM am Samstagabend vor 5287 Zuschauern 38:36 (20:18). Bester Magdeburger Schütze war Omar Igni Magnusson mit neun Toren, für Erlangen war Johannes Sellin mit ebenfalls neun Treffern am erfolgreichsten.