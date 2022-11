Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat sich im Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart beide Punkte gesichert. Die Magdeburger siegten am Mittwoch 32:28 (15:12) in der Porsche-Arena. Der SCM liegt nun mit 17:3 Punkten auf Rang vier der Tabelle. Bester Magdeburger Schütze war vor 4233 Zuschauern Magnus Saugstrup mit neun Toren. Schon am Samstag empfängt der SCM den THW Kiel zum Spitzenspiel.

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg hat sich im Auswärtsspiel beim TVB Stuttgart beide Punkte gesichert. Die Magdeburger siegten am Mittwoch 32:28 (15:12) in der Porsche-Arena. Der SCM liegt nun mit 17:3 Punkten auf Rang vier der Tabelle. Bester Magdeburger Schütze war vor 4233 Zuschauern Magnus Saugstrup mit neun Toren. Schon am Samstag empfängt der SCM den THW Kiel zum Spitzenspiel.

Die Gäste führten vom Anwurf weg knapp, mussten allerdings in Unterzahl den Ausgleich hinnehmen (6:6/10.) und gerieten kurz darauf sogar in Rückstand. Davon ließen sich die Magdeburger allerdings nicht beeindrucken und drehten die Partie per 5:0-Lauf wieder zu ihren Gunsten (12:8/22.). Stuttgarter Ballverluste bestraften die Magdeburger in dieser Phase konsequent, zur Halbzeit führten sie mit drei Treffern.

Auch nach der Pause zeigte sich der SCM spielfreudig und variabel, bekam in der Abwehr allerdings nicht immer Zugriff auf die Stuttgarter und konnte sich daher zunächst nicht weiter absetzen. Da der SCM mehrfach an Schlussmann Silvio Heinevetter scheiterte, kämpfte sich Stuttgart auf ein Tor heran, verpasste allerdings die Chance zum Ausgleich (26:25/49.). So setzte sich Magdeburg wieder ab und brachte den Sieg ins Ziel.

Handball-Bundesliga Homepage SC Magdeburg Twitter SC Magdeburg Facebook SC Magdeburg YouTube SC Magdeburg Deutscher Handballbund