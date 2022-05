Handball-Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg trifft im Halbfinale der European League auf den kroatischen Vertreter RK Nexe aus der Stadt Nasice. Das ergab die Auslosung am Freitag in Wien. Das zweite Halbfinale am 28. Mai bestreiten Wisla Plock aus Polen und Gastgeber Benfica Lissabon. Die portugiesische Hauptstadt war zuvor als Ausrichter des Final-Four-Turniers bestimmt worden. Magdeburg hatte sich nicht um die Ausrichtung bemüht.