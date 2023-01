Deutschlands Lukas Mertens in Aktion. Foto

An sein erstes Tor bei einer Handball-Weltmeisterschaft wird sich Lukas Mertens noch lange erinnern. Beim 31:27-Auftaktsieg der DHB-Auswahl gegen Katar am Freitagabend in Kattowitz hatte der Linksaußen vom deutschen Meister SC Magdeburg eine Sekunde vor der Halbzeitsirene mit einer spektakulären Aktion zum 18:13-Pausenstand getroffen.

"Dass es so krass gewesen ist, habe ich mir nicht vorstellen können. Es war schon ein cooles Tor - und dann auch noch mein erstes bei einer WM. Daran werde ich mich noch öfter erinnern", sagte Mertens am Samstag.

Der 26-Jährige hatte nach einem abgewehrten Angriff der Katarer einen weiten Pass von Simon Ernst im Vollsprint in der Luft gefangen und direkt verwandelt. Dafür wurde Mertens von den Fans in den sozialen Netzwerken gefeiert. "Es freut mich, dass das irgendwo verbreitet wird. Aber letztlich war es nur ein Tor", sagte er bescheiden. "Es war mehr Instinkt. Ich habe mir in den eineinhalb Sekunden keine Gedanken darüber gemacht, wo ich den Ball hinwerfe."

