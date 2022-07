Ein Mangel an jungen Gebrauchtwagen hat den Markt für dieses Segment in Sachsen-Anhalt deutlich einbrechen lassen. Mit 11.118 Besitzumschreibungen habe es auch im Juni 2022 keine konjunkturelle Erholung gegeben, teilte der Landesverband Sachsen-Anhalt des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes am Montag in Magdeburg mit. Das habe ein Minus von 27,6 Prozent bedeutet, so der Verband. Im Juni 2021 seien noch 15.365 Gebrauchte verkauft worden.