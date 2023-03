Rund 3600 Betriebe in Sachsen-Anhalt stehen in den kommenden fünf Jahren vor der Suche nach einem Nachfolger. Das geht aus Zahlen der Industrie- und Handelskammer in Halle vom Montag hervor. "Es sind meistens am Markt gut etablierte Unternehmen mit qualifizierten Beschäftigten und besten Zukunftsaussichten", sagte eine Sprecherin des Nachfolgenetzwerks "NU:N" am Montag.