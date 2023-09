Laura Lammel hat sich am Montag beim Wettbewerb der besten Konditoren und Konditorinnen Sachsen-Anhalts durchgesetzt. Die junge Frau, die in der Konditorei Wiecker in Wernigerode (Landkreis Harz) tätig ist, ließ mit ihrer Festtagstorte die Magdeburgerin Tran Ngyuen knapp hinter sich, wie Konditor und Jury-Mitglied Michael Wiecker später erzählte. Die Veranstaltung fand in Wernigerode statt.