In Wernigerode im Harz locken Töpfereien, Künstler und Kreative anlässlich des 31. Mitteldeutschen Töpfermarkts auf den historischen Marktplatz. Nach der Eröffnung am Samstag können Besucherinnen und Besucher bis Sonntag an den Ständen von mehr als 40 Händlern und Ausstellern stöbern und sich mit dem alten Handwerk vertraut machen.