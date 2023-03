Eine 17-Jährige ist bei einem Quadunfall in Hedersleben im Landkreis Harz ums Leben gekommen. Die 17-Jährige war am Mittwochabend gemeinsam mit einem 27-Jährigen und dessen Quad unterwegs, als der Fahrer in der Lindenstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach streifte das Quad zunächst die Bordsteinkante und krachte dann gegen ein Hoftor.

Sowohl der 27-Jährige als auch die 17-Jährige wurden auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Die junge Frau erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kraftfahrzeug entstand ein Totalschaden.