Im Landkreis Harz ist ein 56-jähriger E-Bike-Fahrer gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei am Freitagabend mit seinem Rad auf der Bundesstraße 81 zwischen Halberstadt und der Ortschaft Emersleben über einen Ast gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. In der Folge habe er die Kontrolle über sein E-Bike verloren und sei gestürzt. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.