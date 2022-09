Für über 1000 Opfer des NS-Euthanasie-Programms ist in Thale ein neuer Gedenkort entstanden. Dieser soll am Sonntag eingeweiht werden, wie die Evangelischen Stiftung Neinstedt mitteilte. Mehr als 1000 Menschen aller Altersgruppen waren zur NS-Zeit aus Krankeneinrichtungen in der Umgebung abtransportiert worden. Ein Großteil von ihnen starb nach Angaben der Stiftung in den sogenannten Zwischenanstalten oder wurde systematisch in Bernburg getötet.