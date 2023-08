Die letzte Gassirunde des Tages mit seinem Hund endetet für einen Mann in Wernigerode im Harz im Krankenhaus. Drei Jugendliche hätten den 35-Jährigen am späten Freitagabend angegriffen und bewusstlos geschlagen, teilte die Polizei in Halberstadt am Samstag mit. Er soll das Trio zuvor angesprochen haben, da sie in der Bahnhofsunterführung Flaschen zerschlagen haben sollen. Die Angreifer haben den Mann daraufhin laut Polizei mehrfach mit Fäusten ins Gesicht geschlagen, bis er am Boden liegend das Bewusstsein verlor. Erst Minuten später sei er wieder zu sich gekommen. Die Jugendlichen seien geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.