Am Brocken ist am Freitag ein kleiner Brand gelöscht worden. Es habe am Königsberg auf rund 25 Quadratmetern gebrannt, das Feuer sei inzwischen aus, hieß es aus der Leitstelle des Landkreises Harz. Die Brandstelle liegt an der Strecke der Brockenbahn. Dort hatte es zuletzt vor knapp zwei Wochen gebrannt. Im Landkreis Harz gilt derzeit die Waldbrandgefahrenstufe 3 von 5, wie aus einer Übersicht des Landeszentrums Wald hervorgeht.