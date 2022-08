Ein Autofahrer ist im Landkreis Harz mit 3,62 Promille erwischt worden. Der 56-Jährige soll mit seinem Pkw Zeugenberichten zufolge in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein, Kurven geschnitten und eine rote Ampel überfahren haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto wurde samt Fahrer daraufhin am Freitagnachmittag in der Ortschaft Neinstedt bei Thale von den Beamten gestoppt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,62 Promille. Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein sichergestellt.