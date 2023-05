Bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Harz ist an Himmelfahrt ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er habe aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verloren, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Danach rutschte er auf der L239 zwischen Bad Suderode und Friedrichsbrunn in den Gegenverkehr, wo er mit einem Auto zusammenprallte.