Im Schachdorf Ströbeck im Harz dreht sich in den kommenden Tagen bei viel internationaler Beteiligung alles um das strategische Brettspiel. Nach der Eröffnung des Schachfestes am Freitag steht bis Sonntag das traditionelle Mai-Turnier mit Mannschaften aus ganz Europa im Mittelpunkt des Spektakels in dem Halberstädter Ortsteil. Wegen Pfingsten ist das Turnier in diesem Jahr in den Juni verschoben worden.