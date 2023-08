Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die eine Tankstelle in Ballenstedt (Landkreis Harz) ausgeraubt haben sollen. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in U-Haft, wie das Polizeirevier Harz am Freitag mitteilte. Die 19- und 31-Jährigen sollen Ende Juli die Eingangstür der Tankstelle eingeschlagen und von der 61 Jahre alten Angestellten Bargeld gefordert haben. Dabei hielt einer der beiden Männer mutmaßlich einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in Richtung ihres Kopfes, hieß es. Mit einer geringen Menge Bargeld waren die Tatverdächtigen laut Polizei geflüchtet. Sie wurden am Donnerstag festgenommen.