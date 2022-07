Ein 16-Jähriger hat sich in Wernigerode bei einem Sturz mit dem Fahrrad schwer verletzt. Der Jugendliche sei am Samstag bei einsetzendem Regen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Infolge des Regens rutschte der Junge auf dem nassen Kopfsteinpflaster mit dem Fahrrad weg und stürzte. Dabei verletzte er sich den Rücken und die Beine und wurde anschließend in das Klinikum nach Halberstadt gebracht.