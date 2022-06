Das Kloster Michaelstein in Blankenburg hat sich weiter herausgeputzt. Die neuen Freiflächen sind fertig. Die Außenanlage soll dazu beitragen, dass noch mehr Gäste in die Region kommen, wie Kulturstaatssekretär Sebastian Putz am Samstag mitteilte. Rund zwei Millionen Euro seien mit Hilfe der Europäischen Union in die neu gestaltete Außenanlage investiert worden. Das Kloster Michaelstein im Landkreis Harz beheimatet die Musikakademie des Landes und ein Museum mit Musikinstrumenten. Das frühere Zisterzienserkloster wird für Konzerte und Veranstaltungen genutzt. Unter dem Motto «Ankommen, Verweilen, Erleben» wirbt es um Touristen.