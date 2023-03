Die Ausbildungsvergütung von Pflegehelfern in Sachsen-Anhalt soll ab August vom Land finanziert werden. Das kündigte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag in Magdeburg an und verwies auf eine Entscheidung des Landtags-Finanzausschusses. Er habe den Weg freigegeben, "eine Mindestausbildungsvergütung für Pflegehelferinnen und -helfer zu gewähren". Im Landeshaushalt würden dafür in diesem Jahr rund 2,4 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.