In Sachsen-Anhalt sollen bis Ende 2024 insgesamt 20 muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger ausgebildet werden. Sie stehen dann jeder Institution des Landes zur Verfügung, wie das Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt am Montag mitteilte. Bis Ende dieses Jahres sind Anmeldungen möglich. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 24 Jahren und gute Deutschkenntnisse. "Alle Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis sind willkommen. Hierfür ist es egal, ob man Sunnit, Schiit, Alewit, Christ oder Atheist ist. Bei AMUSSA steht der Mensch im Mittelpunkt", hieß es. Die Ausbildung starte 2023 und bestehe aus Theorie sowie einem praktischen Teil in Krankenhäusern.