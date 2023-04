Semesterbeginn mit neuem Prediger an der Uni in Halle

Unter dem Motto "Zum ewigen Frieden" soll in Halle am Dienstag (11. April) auch das neue kirchliche Semester eröffnet werden. Zu diesem Anlass wird der neue Universitätsprediger Friedemann Stengel von Regionalbischöfin Bettina Schlauraff in der halleschen Marktkirche in das Amt als Universitätsprediger eingeführt, teilte die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit. Stengel werde während des Gottesdienstes auch die Predigt halten.

Schon vor seiner Amtseinführung war Stengel regelmäßig an der Gestaltung der Universitätsgottesdienste beteiligt. Der Theologe ist seit 2018 als Professor für Neuere Kirchengeschichte in Halle. Zuvor hatte er dort die Professur Altrektor Udo Sträter vertreten. Zwischen 2020 und 2022 war der gebürtige Eisenacher Dekan der Theologischen Fakultät. In dem Amt als Universitätsprediger folgt er auf Jörg Ulrich, der dieses 20 Jahre lang inne hatte.