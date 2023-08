Das Verwaltungsgericht Magdeburg hat die Dienstenthebung eines Professors an der medizinischen Fakultät der Uni Halle bestätigt, der seine Lehrverpflichtungen nicht ausreichend erfüllt haben soll. Das Gericht sah "keine ernstlichen Zweifel an der Rechtmäßigkeit" der Dienstenthebung, teilte das Verwaltungsgericht am Donnerstag in Magdeburg mit. Die Entscheidung vom Montag ist noch nicht rechtskräftig. Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hatte den Professor Ende 2021 vorläufig des Dienstes enthoben und im April 2022 entschieden, 20 Prozent seiner Dienstbezüge einzubehalten.

Die Universität hatte nach Angaben des Gerichts dem Wissenschaftler vorgeworfen, seine Lehrverpflichtungen nicht beziehungsweise unzureichend erfüllt zu haben. Dieser wehrte sich gegen die Entscheidung der Uni juristisch, das Verwaltungsgericht lehnte seine Anträge nun aber ab. Es sei derzeit "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Antragsteller ein schwerwiegendes Dienstvergehen begangen habe", hieß es in einer Mitteilung des Gerichts.

Es bezog sich auf Unterlagen zu disziplinarrechtlichen Ermittlungen. Diese ließen den Schluss zu, dass der Professor seiner Lehrverpflichtung im Sommersemester 2020 nicht selbst nachgekommen sei, sondern die Durchführung der Vorlesungen delegiert habe. "In diesem Zusammenhang sei kritisch zu beleuchten, dass der Antragsteller aus einem zeitweiligen Krankenstand heraus zwar an der Erstellung verschiedener Podcast-Folgen mitgewirkt, aber eine Vorbereitung digitaler Vorlesungen unterlassen habe", hieß es in der Mitteilung.