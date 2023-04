Bei der 12. Mansfelder Holzfällermeisterschaft in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind am Samstag echte Champions an den Start gegangen. "Die ganze Nationalmannschaft ist vor Ort, auch der Weltmeister der U24 nimmt am Wettbewerb teil", sagte der Vorsitzende des Vereins Waldarbeitsmeisterschaften Sachsen Anhalt, Andreas Walther, am Samstag in Eisleben. Insgesamt gingen 50 Menschen aus zehn Bundesländern an den Start - unter ihnen auch drei Frauen. Die Disziplinen seien der Waldarbeit nachempfunden, so Walther.

Bei der 12. Mansfelder Holzfällermeisterschaft in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind am Samstag echte Champions an den Start gegangen. "Die ganze Nationalmannschaft ist vor Ort, auch der Weltmeister der U24 nimmt am Wettbewerb teil", sagte der Vorsitzende des Vereins Waldarbeitsmeisterschaften Sachsen Anhalt, Andreas Walther, am Samstag in Eisleben. Insgesamt gingen 50 Menschen aus zehn Bundesländern an den Start - unter ihnen auch drei Frauen. Die Disziplinen seien der Waldarbeit nachempfunden, so Walther.

Insgesamt treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in fünf Disziplinen gegeneinander an. "Die Zielbaumfällung ist dabei die Königsdisziplin", sagte Walther. Aufgabe sei es, eine 18 Meter hohe Fichte auf einen 15 Meter entfernten Pfahl fallen zu lassen. Zudem müssen die Wettbewerber unter anderem auf Zeit Sägenketten wechseln und Stämme entasten. Die Gewinner der Meisterschaft sollten am Nachmittag feststehen, so Walther.

Waldarbeitsmeisterschaften Sachsen-Anhalt e.V.