Über 100 Projekte zur Gestaltung des Strukturwandels in Sachsen-Anhalt werden im Rahmen eines Ideenwettbewerbs des Landes ausgezeichnet. So will sich ein Projekt mit den Erwartungen für einen attraktiven Berufseinstieg in der Region Mansfeld-Südharz auseinandersetzen, ein anderes soll zur Identitätsbildung beitragen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Magdeburg mitteilte. In unterschiedlichen Kategorien und Preisstufen dürfen sich insgesamt 129 Projekte - unter anderem aus dem Burgenlandkreis, dem Saalekreis oder aus Halle - über eine Auszeichnung freuen.