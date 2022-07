Bei einer Schnee-Eule im Zoologischen Garten in Magdeburg ist das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Es handele sich um den deutschlandweit ersten Fall in diesem Jahr, teilte das sachsen-anhaltische Landesamt für Verbraucherschutz am Montag in Halle mit. Das Schnee-Eulen-Küken sei bei der tierärztlichen Behandlung gestorben. Eine molekularbiologische Untersuchung habe die Infektion bestätigt.