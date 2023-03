Die Verbraucherpreise sind in Sachsen-Anhalt im Februar vor allem bei Lebensmitteln und alkoholfreien Getränken weiter gestiegen. Gegenüber dem Vorjahresmonat legte die Inflation im Land um 8,9 Prozent zu, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Halle mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Inflation im Februar um 0,8 Prozent. Die Preise für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen im Jahresschnitt sogar um 22,9 Prozent.