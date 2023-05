Die lange geplante Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet soll in der kommenden Woche starten. Das kündigte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) am Mittwoch im Justizausschuss in Magdeburg an, wie ein Sprecher mitteilte. Die Zentralstelle wird bei der Staatsanwaltschaft Halle angesiedelt sein. Die erforderlichen Umstrukturierungen und Vorbereitungen seien abgeschlossen.