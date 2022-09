Ein 32-Jähriger ist nach einer Stichverletzung in den Brustkorb gestorben. Tatverdächtig ist seine Ehefrau, mit der er in Elbe-Parey (Jerichower Land) eine körperliche Auseinandersetzung gehabt haben soll, wie die Polizei in Stendal am Freitag mitteilte. Die Umstände der Tat am Donnerstagabend seien noch nicht geklärt. Die 39 Jahre alte Frau wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stendal sagte. Es bestehe der Tatverdacht des Totschlags. Wie und ob sich die Frau zur Tat geäußert hat, sagte der Sprecher nicht.