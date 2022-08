Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Jerichow ist ein 60 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, handelt es sich vermutlich um den Bewohner. Die Feuerwehr hatte den Mann aus dem verqualmten Gebäude im Jerichower Ortsteil Scharteucke (Landkreis Jerichower Land) geborgen. Rettungskräfte hatten versucht, ihn zu reanimieren. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Laut Feuerwehr hatte sich starker Rauch durch einen Brand im Schlafzimmer ausgebreitet.