Nach dem schweren Auffahrunfall mit drei Toten am Dienstag auf der Autobahn 2 bei Burg im Jerichower Land (Sachsen-Anhalt) rollte der Verkehr am Mittwochmorgen auch in Richtung Hannover (Niedersachsen) wieder. Eine von drei Fahrbahnen sei frei, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Die Ermittlungen dauerten aber noch an.