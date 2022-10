Eine Frau ist am späten Freitagabend bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Genthin-Parchen (Landkreis Jerichower Land) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr die 65-Jährige Bewohnerin bei Löscharbeiten leblos im Obergeschoss des Gebäudes vor. Die Feuerwehrleute bargen die Frau und brachten sie nach draußen, wo der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen konnte. Die Brandursache war zunächst unklar.