Aus einem Solarpark im Jerichower Ortsteil Kader-Schleuse (Landkreis Jerichower Land) sind 144 Solarpanele gestohlen worden. Die Panele, die einen Meter mal 1,80 Meter groß sind, wurden fachgerecht demontiert und entwendet, wie die Polizei am Sonntag in Burg mitteilte. Der Solarpark-Betreiber habe am frühen Freitagmorgen einen zunächst nicht erklärbaren Leistungsabfall bemerkt. Vor Ort wurde der Diebstahl festgestellt. Zum Abtransport müssen die Täter einen Lkw genutzt haben, so die Polizei. Sie sucht Zeugen.